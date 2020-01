Horror-Mitfahrer: Der rasende Stalker

Als ich im Auslandssemester auf den Philippinen war, fuhr ich fast jedes Wochenende mit Freund*innen raus aus der Stadt Manila. Diesmal mit dem Bus an einen Strand in der Region La Union, an dem sich besonders viele Surfer*innen versammeln. Der Mann, der mich später in Angst versetzen sollte, war einer von ihnen. Er hieß John, war etwa 30 Jahre alt und sprach mich am Strand an, als ich mich gerade aus meiner Hose schälte, um ins Wasser zu springen. John betonte, wie schön ich sei und fragte immer wieder, ob ich mit ihm ausgehen wolle. Ich sagte nein. Er sah gut aus, wirkte anfangs auch nett – aber er nervte mich mit seinen Komplimenten und war mir daher suspekt.