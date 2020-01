Horror-Mitfahrgelegenheit: Das Porno-Hörspiel

Vor etwa vier Jahren war ich schwer verliebt. Mein damaliger Freund wohnte leider in Saarbrücken, während ich noch im gemütlichen Bayreuth studierte. Dazwischen: mehr als 400 Kilometer Strecke, die, natürlich, am billigsten mit der Mitfahrgelegenheit überwindbar waren. Am Sonntagabend hieß es für mich also wieder: Goodbye my Lover, ein letzter Kuss und ab gings. Ich hatte mir extra eine der spätesten Verbindungen herausgesucht. Diese Fahrten sind oft entspannter, weil alle müde sind und sich niemand unterhalten möchte. Auf dem Papier wirkte im Vorhinein alles super. Die Fahrt war günstig und die Bewertungen der Fahrerin gut.