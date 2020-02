Horror-Mitfahrgelegenheit: Techno, Mundgeruch und Reiseübelkeit

Meine Mama wohnt am Bodensee. Was schön ist, aber wenn man kein eigenes Auto hat, manchmal auch ein bisschen tricky. Denn an den Bodensee zu kommen, ist immer so eine Sache. Eine Zugfahrt von Stuttgart nach Singen ist zwar entspannt und dauert nur etwa zwei Stunden. Ist aber nicht Singen, sondern Konstanz oder ein Dorf in der Nähe das Ziel, wird es komplizierter. Dann ist man auf den Nahverkehr angewiesen. Und der fährt eher sporadisch, braucht dafür aber umso länger.