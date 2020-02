Horror-Mitfahrgelegenheit: Telefon-Deals bei 200 Sachen

Leider hatte ich nicht wie mein Nachbar Kopfhörer dabei und musste deshalb alles mithören. Um die Zeit zu vertreiben, warf ich im Kopf die Gedanken über Andy hin und her. Warum ist so ein angeblicher Hot-Shot auf die 50 Euro von einer Mitfahrer-Tour angewiesen? Fand er es geil, sich vor wildfremden Menschen zu profilieren? Oder war das alles nur Show und Andy arbeitet tatsächlich am Info-Stand im Baumarkt und am Wochenende mietet er sich halt nen BMW und macht sich nen Spaß mit seinen Kumpels, die er anruft? Ich wäre wirklich nicht überrascht gewesen, wenn Andy irgendwann angehalten hätte und uns eine Filmcrew begrüßt hätte. Aber am Hamburger Hauptbahnhof sagte Andy nur „Ciao“ und die Performance – oder was auch immer das gerade gewesen war – endete damit, dass alle Mitfahrer hastig bezahlten und so schnell es ging aus Andys BMW flüchteten. Als ich im HVV-Bus zu meinen Eltern saß, freute ich mich über diese echt langsame Busfahrt so sehr wie noch nie zuvor in meinem Leben.