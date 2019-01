Es gab Raclette. Ich hatte angeboten, Gemüse und Fleisch zu besorgen. Feedback des Königs: „Das holen alles wir, das soll ja gut sein.“ Auch beim Schnippeln hatte ich helfen wollen, aber die Königin meinte: „Prinzessin, dass machen wir beide!“ Mein Part war also nur der, am fertig gedeckten Tisch zu sitzen, Pfännchen zu füllen und gute Miene zum für mich unnötig schweren Spiel zu machen. Beispiel: „Wir haben diesen Wein besorgt“, sagte der König zu mir. „Prinzessin mag den so gerne, es ist ...“, er pausierte kurz, „... ach, kennst du bestimmt eh nicht, da muss man schon Fachmann sein.“ Und: „Trinkst du überhaupt Wein? Du trinkst doch bestimmt nur Bier“, und mit einem Grinsen in Richtung Königin, „wahrscheinlich aus der Dose.“ Was ich zu all dem Quatsch sagte? Nichts. Ich grinste mit. Keinen Bock auf Stress mit Kaja.