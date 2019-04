Dazu schien mir, dass auch unsere Familien in gewisser Weise perfekt ineinander griffen. Wir hatten beide alleinerziehende Eltern – in meinem Fall war es die Mutter, in seinem der Vater. Da Felix‘ Vater allerdings stets in festen Beziehungen war, dachte ich mir zunächst nichts dabei. Stattdessen freute ich mich einfach, dass er und meine Mutter so viele gemeinsame Themen hatten, wenn sie mich bei ihm abholte. Oft gingen wir sogar zu viert essen und waren glücklich, wie gut unsere Eltern sich doch verstanden. Zwar hatte ich registriert, dass Felix‘ Vater meiner Mutter immer wieder mal Unternehmungen zu zweit vorschlug, hatte dies aber stets als „platonisch“ verbucht. Am Ende kam es auch nie zu den Verabredungen, weil meiner Mutter immer was dazwischen kam.