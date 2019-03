Horror-Schwiegereltern: Der Konservative

Irgendwann trennte sich Yasmin von mir. Sie sagte, sie müsste sich weiterentwickeln, es läge nicht an mir, es läge an ihr. Eine der Standard-Ausreden, die man zu hören kriegt, wenn der zukünftige Ex-Partner beim Schluss machen nicht den wahren Grund verraten will. Ich bin mir heute noch sicher, dass der wahre Grund ihr Vater war. All der Stress daheim war ihr einfach zu viel geworden. Unsere Beziehung war ihr den Konflikt mit ihrer Familie nicht mehr wert.