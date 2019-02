Hans ist Tinas Vater und eigentlich ganz okay. Er lädt Tina und mich regelmäßig zu sich ein, kocht, ist interessiert an allem, was ich so mache. Nach der Trennung von Tinas Mutter lebt er allein, und als ich erstmals in seine Wohnung kam, befürchtete ich, dass dieser Zustand auch noch eine ganze Weile so bleiben würde. Denn Hans zieht sein Dasein als Schlager-Fan voll durch.