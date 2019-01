Adams Vater verbot uns schon vor Monaten zum After-Prom zu gehen – sozusagen der inoffizielle Teil des Abschlussballs in Form eines wilden Saufgelages. Ich fühlte mich ein wenig um die volle „prom experience“ betrogen. Wir einigten uns in zähen Verhandlungen darauf, dass Adams Schwester uns vom Ball abholen und für den Rest des Abends zu mir nach Hause bringen würde. Den Großteil des Balls verbrachte ich damit, mich für Adams komplett weißen Anzug mit passendem weißen Hut und weißen Schuhen zu schämen. Sein Vater hatte ihn bei einem gemeinsamen Einkauf dazu gedrängt, weil er die Kombination offensichtlich noch immer für modisch hielt. In gleicher Weise schämte ich mich an dem Abend aber auch für mich selbst. Meine Nachbarin hatte mich geschminkt und weil ich sie sehr mochte und nicht unhöflich sein wollte, ließ ich sie einfach machen. Ich sah fürchterlich aus, das wusste ich schon damals. Ansonsten war der Prom so aufregend, wie eine Party, die um Mitternacht endet, ohne Alkohol und in Anwesenheit von Lehrern stattfindet, halt so sein kann.