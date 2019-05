Dass sich Andreas kurz darauf mit dem Geld verabschiedete, schob ich auf seine angedeutete Müdigkeit. Sina allerdings vermutete: „Vielleicht will er wirklich nur mit dir spielen, es tut mir Leid. Er hat so was schon mal gemacht.“ „Und wie ist das ausgegangen?“ „Mein Ex ist mit zur Pokerrunde von meinem Vater und seinen Freunden, nicht nur einmal. Irgendwann wurde mir das zu viel. Hab mich getrennt. Aber die beiden sind immer noch befreundet. Also: ‚befreundet‘.“ Sina zeichnete mit ihren Fingern Anführungszeichen in die Luft. Zockerfreunde also. Und genau so einer sollte ich scheinbar auch werden: Ein Zockerfreund, der frei Haus von Sina geliefert wurde. Tatsächlich fragte mich Sinas Vater eine Woche später, ob ich nicht mal Pokern wolle, auch mal um ein bisschen mehr Kohle. „Nein, danke“, sagte ich nur. Und hatte bis zur Trennung von Sina ein halbes Jahr später kaum mehr etwas mit Andreas zu tun.