Blöd nur, dass die letzten Jahre nicht spurlos an mir vorbeigegangen waren. Vom Siezen kam ich nicht mehr so einfach weg. Es war, als würde in ihrer Gegenwart die Schule immer weitergehen – inklusive Belehrungen. Ich sollte im Gang in der Wohnung nicht rennen, da sonst ein wertvolles Bild von den Wänden fallen könne. Ich sollte anklopfen, wann immer ich die Küche oder das Wohnzimmer betreten wollte. Regelmäßig mussten wir uns mit Christiane stundenlang zusammen hinsetzen, in gehobener Sprache über die Welt philosophieren und Rotwein trinken – obwohl ich den schon immer gehasst habe. Aber jedes Mal, wenn ich ablehnte, bekam ich trotzdem etwas eingeschenkt. Am Ende wollte ich irgendwann in den Gesprächen gar nichts mehr sagen. Es war ja sowieso stets falsch, faktisch nicht ganz richtig, oder grammatikalischer Müll. Ständig begleitet von ihrem süffisanten, besserwisserischen Lächeln. Über persönliche Gefühle, Meinungen und Gedanken, haben wir natürlich nie gesprochen und uns auch nie umarmt.