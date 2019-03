Ich habe sofort versucht, meine Schwiegereltern anzurufen, konnte sie aber nicht erreichen. In dem Moment konnte ich das allerdings auch nicht so stehenlassen. Ich war sauer. Also habe ich beiden eine Nachricht geschickt und ihnen geschrieben, dass sie Klara bitte keinen Kaffee mehr geben sollen, weil ich absolut dagegen bin. Ich habe geschrieben, dass es durchaus möglich sei, dass Koffein in so geringen Dosen einem Kind nichts ausmache, dass ich aber trotzdem nicht möchte, dass Klara so früh damit in Berührung kommt. Ehrlich gesagt glaube ich schon, dass selbst geringe Mengen Koffein bei Kleinkindern etwas im Gehirn bewirken. Ich wollte aber keine Diskussion anfangen.