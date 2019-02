Vor einigen Jahren waren mein damaliger Freund und ich erst frisch zusammen, aber mordsglücklich dabei. Nur eines drohte: Sein Umzug nach Frankreich. Selbst Deutschfranzose studierte er nämlich einen deutsch-französischen Studiengang, der mal ein Jahr in Deutschland, ein Jahr in Frankreich und so weiter stattfand. Ganz schön traurig also für uns. Die letzten Wochen davor, wollten wir unbedingt zusammen verbringen. Doof, aber verständlich, dass seine Eltern das Gleiche vorhatten. Sie luden deshalb nicht nur ihn, sondern unbekannterweise auch mich ein, beim Familienurlaub (ebenfalls in Frankreich) für einige Tage dabei zu sein. Mein Freund betonte, wie wichtig ihm sei, dass ich mitkäme, also tat ich es. Am Tag des Abflugs war schließlich sein Geburtstag.