An diesem Abend hat sie mir noch so viele Fragen gestellt, wie ich Antworten bekam. Null. Die gesamten zwei Jahre davor ist sie in Einzelgesprächen mit meiner Freundin auf die gleiche Zahl an Nachfragen gekommen. Und dann? Dann trifft sie mich an diesem Abend, wenn auch nicht freiwillig, und schafft es nicht einmal zu fragen, wie es mir geht. Ich glaube, ich bin das für sie, was der Klimawandel für viele ist: Etwas, das man sich wegdenkt, weil es einem so nicht in den Kram passt. Und während ich auf die Klimawandel-Ignoranten echte Wut empfinden kann, kann ich auf sie einfach nicht sauer sein. Selbst, wenn ich es versuche. Und das ist das, was diese Art von Schwiegereltern schlimmer macht. Man wird seinen Frust nicht los.