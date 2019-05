Horror-Schwiegereltern: Die Tennis-Mum

So fühlte ich mich von Anfang an in der Beziehung leicht defizitär. Während ich noch mit meinem Babyspeck kämpfte, ging die Mutter meines Freundes quasi täglich auf den Tennisplatz, um sich richtig auszupowern. Danach trank sie gemeinsam mit dem Vater (der sich dort ebenfalls täglich rumtrieb) noch ein alkoholfreies Weißbier, um im Anschluss mit dem Fahrrad gut gelaunt 20 Kilometer nach Hause zu fahren. Natürlich sah sie dementsprechend auch sehr viel jünger aus, als sie wirklich war. Ihre Haut war stets leicht gebräunt (vom hauseigenen Solarium, wie ich später begriff), sie wachte morgens bereits top geschminkt auf (man nennt es „Permanent Make-up“) und hatte offenbar nie schlechte Laune.