Meine Schwiegermutter hatte nicht nur ihre Augen stets auf meinem Teller und auf meinen Hüften, sie hatte auch ihre Ohren überall. Das Haus, in dem die Familie wohnte, war sehr klein und hellhörig. Das Zimmer meines Freundes war nur durch einen Vorhang von dem Zimmer getrennt, dass seine beiden Schwestern sich teilten. An dieses Zimmer wiederum grenzte das Elternschlafzimmer, nur durch eine dünne Holzwand getrennt. Alle gingen sehr früh ins Bett. Ich erinnere mich, wie ich eines abends zu meinem Freund ins Zimmer schlich um niemanden aufzuwecken und mich, komplett angezogen wie ich war, vorsichtig auf die Bettkante setzte. Die Sprungfedermatratze quietschte. Die Schwestern im Nachbarzimmer fingen an zu kichern. Dann wachte die Mutter auf und rief zweideutige Kommentare durch die Holzwand. Das alles war mir wahnsinnig unangenehm und gleichzeitig ärgerte ich mich, dass wir noch nicht einmal Sex gehabt hatten, dann hätte sich der Aufruhr wenigstens gelohnt. Bei meiner Schwiegermutter im Haus habe ich gelernt, dass Privatssphäre nicht nur von der Dicke der Wände abhängt, sondern vor allem davon, wie sehr man sich dafür interessiert, was dahinter passiert.