Im Gegenteil: Wenn ich zu Besuch war, wirkte es geradezu, als würden sie sich vor mir verstecken, dabei war das gar nicht so einfach. Nina und ihre Eltern wohnten in einer sehr übersichtlichen Drei-Zimmer-Wohnung: Zwei Schlafzimmer, ein Mini-Wohnzimmer – das war’s. Klar, da waren noch Bad und Küche zum sich drin Verkriechen – aber da musste ich zwischendurch ja auch mal rein, also kam das auf Dauer nicht infrage. Als Nina und ich an diesem Samstagabend auf ihrem Bett lagen, hakte ich nach. „Haben sie schon mal Jungs von dir kennengelernt?“. Nina guckte hoch in die Luft und überlegt lange.

„Glaub nicht.“

„Warum nicht?“

„Hat sich irgendwie nicht ergeben.“

„Von deinen Eltern aus?“

„Hat sich einfach nicht ergeben.“