Er versuchte alles, vom nächtlichen Klopfen an meinem Fenster, über ein riesiges Fotoalbum mit der Chronik unserer Beziehung, bis hin zu einer Kotzattacke, weil es ihm so schlecht ging. Als ich ein paar Wochen später seine Mutter an der Bushaltestelle traf, sagte sie nur „Was machst du denn für Sachen mit unserem Johannes?“ und schüttelte den Kopf. Ich war zu perplex, um zu antworten, und blieb einfach an der Bushaltestelle stehen. Sie fuhr währenddessen mit dem Bus nach Hause, zurück in ihre kleine Blase, in der genau drei Personen Platz hatten: Mama, Papa und Johannes.