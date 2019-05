Und dann ging die Nachttischlampe an. Grelles Licht fiel auf das Gesicht von Annes Mutter, die kein Wort sagte und mich mit weit aufgerissenen Augen und einem ebenso weit aufgerissenen Mund anstarrte. „Oh, äh, oh“, stotterte ich. Und sie sagte weiter nichts. Ihre Mimik war wie in Stein gemeißelt. „Ääh, also, oh Gott, es tut mir leid, gute Nacht!“ Als ich Anne davon erzählte, musste sie erst lange lachen, sagte dann aber auch: „Meine Mutter ist ein bisschen schreckhaft, pass auf, dass dir das nicht wieder passiert.“ Das versprach ich.