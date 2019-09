Horror-Urlaub: Der unerreichbare Vulkan

Am Fuß des Vulkans angekommen, sahen wir vor allem eins: Bäume. Kein Vulkangestein, keine glühende Lava, nur Bäume. Wenn man direkt vor einem Berg stehe, sehe man den eben nicht so gut wie von weiter weg, so die Erklärung meiner Eltern. Außerdem fange das Vulkanartige erst weiter oben an. Also gingen wir los. Eine ganze Weile lang ging das auch gut. Wir folgten einem schmalen Pfad bergauf durch den Wald. Die Schatten der Bäume machte die schwüle Hitze erträglich und die Aussicht, bald auf einem Vulkan zu stehen, ließ uns etwas schneller gehen. Dass wir unterwegs keine anderen Menschen trafen, hätte uns stutzig machen können. Aber wir waren zu abgelenkt von den wilden Orchideen und den ersten Brocken Vulkangestein. Bald würde der Wald zu Ende sein und den Blick auf eine schwarze Vulkanlandschaft freigeben, so dachten wir. Das tat er aber nicht.