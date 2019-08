Horror-Urlaub: Bloß nicht Doktor Google fragen!

Ich spürte, wie die Panik in mir hochstieg und mich lähmte. Vor meinem Abflug nach Bali hatte mir mein Hausarzt zwei Impfungen gegen Tollwut gespritzt. Die dritte Ration konnte allerdings nicht mehr verabreicht werden, weil ich mich kurz vor meinem Abflug schlimm erkältet hatte. Aggressive Menschen mit blutunterlaufenen Augen und Schaum vor dem Mund kamen mir in den Sinn – wie in einem Horrorfilm. In 24 Stunden kann also alles vorbei sein. Das war’s dann. Wie werde ich beerdigt werden? Wie werden meine Eltern reagieren? Und werde ich Schmerzen haben?