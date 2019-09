Horror-Urlaub: der Elektroschocker im Rucksack

Die verstörendste Begegnung meines Lebens machte ich auf einer philippinischen Insel. Gerade mal eine Woche zuvor war ich für mein Auslandssemester in das Land eingereist, hatte mich in einem Zimmer in Manila eingerichtet und war dann losgefahren, um vor Semesterbeginn noch das Land zu bereisen. Dabei begleiteten mich ein Kommilitone und eine Kommilitonin, beide ebenfalls Deutsche, die schnell zu Freund*innen wurden. Mit ihnen saß ich also an unserem zweiten Abend auf Reisen in einem kleinen Restaurant und freute mich über die Farben am Himmel. Bis uns ein Amerikaner ansprach. Ob er sich setzen dürfe? Er durfte. Der Mann war schätzungweise Anfang 60, ein bulliger, lauter Typ. Sobald er Platz genommen hatte, begann er, uns ohne Nachfrage seine Geschichte zu erzählen.