Horror-Urlaub: Die Bettgenoss*innen im Hostel-Dorm

Meine Freundin duschte sich ab. Danach untersuchten wir sie auf Tiere, inspizierten ihre Kleidung mit einer Taschenlampe und forderten an der Rezeption ein neues Zimmer. Aber alle Betten waren belegt. Wir quetschten uns also gemeinsam in mein enges Stockbett in fast drei Metern Höhe. Da das Bett zur einen Seite komplett offen war, war das nicht ungefährlich. Deshalb, aber auch vor lauter Bettwanzen-Paranoia, schliefen wir furchtbar.

Am Tag darauf hatten wir keine weiteren Bisse. Wir untersuchten aber noch unser Gepäck, stundenlang, bis auf die letzte Ritze. Dabei waren wir zum ersten Mal dankbar für die Entfernung zwischen Betten und Boden. So waren die Wanzen wohl nicht an unser Gepäck gekommen.

In der nächsten Stadt buchten wir ein teureres Hostel, das uns vertrauenswürdig schien. Dort checkten wir wenige Stunden später ein. Todmüde schliefen wir ein wenig und wollten uns danach die Stadt ansehen. Im Aufzug nach unten trafen wir auf andere Bewohnerinnen: Sie hatten Bisse am ganzen Körper, sogar das Gesicht einer Frau hatte rote Beulen. „Auf welchem Stockwerk seid ihr?“, fragten sie uns. „Der komplette zweite Stock ist voll mit Bettwanzen.“

Jackpot, wir waren auf dem zweiten Stock. Also ab zurück ins Hostelzimmer und die Rucksäcke so weit wie möglich von den Betten wegziehen. Wir suchten sofort nach neuen Zimmern, doch unter 100 Euro für eine Nacht war nichts zu holen – wir saßen fest. Der Umgang des Hostels mit dem Befall war übel. Vor der Rezeption bildete sich eine Schlange aus Dutzenden Menschen, die ihre Bisse und Bilder von den Tieren zeigten. Doch die Mitarbeiter*innen behaupteten immer noch, die Bisse seien Moskitostiche und die Tiere Käfer. Dort kamen wir also auch nicht weiter.

Jedes Sandkorn und jeder Fussel löste immer wieder kurze Panik aus

Wir untersuchten stundenlang eine unserer Matratzen, sie schien bettwanzenfrei zu sein. Als wir uns gerade entspannen wollten, zog eine Frau zu uns ins Zimmer. Sie hatte Male an den Beinen, sagte, sie sei hierher verwiesen worden, weil “etwas mit dem alten Zimmer nicht stimme”. Uns war ziemlich schnell klar, wie sich die Bettwanzen überhaupt hatten ausbreiten können. In dieser Nacht teilten meine Freundin und ich uns wieder ein Bett. Im großen Gemeinschaftsraum schliefen Dutzende Menschen auf dem Boden, die aus ihren Zimmern geflohen waren.

Auch in den folgenden Tagen war das Thema noch omnipräsent, der Urlaub ruiniert: Denn Einfrieren konnten wir unsere Sachen nicht, solange wir reisten – und eine 80 Grad heiße Wäsche im Waschsalon hätte sie zerstört. Mehrmals täglich untersuchten wir also unsere Rucksäcke, jedes Kleidungsstück, Schuhe und Kulturtaschen nach Wanzen oder kleinen Eiern. Jedes Reiskorn, jedes Sandkorn und jeder Fussel löste immer wieder kurze Panik aus.

Zurück in Deutschland stürmten wir sofort auf meinen Balkon. Dort packten wir alles, wirklich alles, in Tüten und verschlossen sie. So kamen unsere Sachen portionsweise erst eine Woche in die Gefriertruhe und danach in die Waschmaschine. Erst nach vier Wochen sortierten wir unsere Kleidung wieder in unsere Schränke, sogar Pässe und Geldbeutel verwendeten wir erst dann wieder. Und zum Glück hatte sich der Aufwand gelohnt: Wir waren beide bettwanzenfrei. Allerdings läuft es mir heute noch eiskalt den Rücken hinunter, wenn ich ein Insekt in Bettnähe entdecke.