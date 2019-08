Horror-Urlaub: Die Mähdrescher-Attacke

Gefühlt mitten in der Nacht wurde ich allerdings von einem fürchterlichen Lärm geweckt. Meine Augen bekam ich kaum auf, so sehr blendete das Licht, das direkt auf uns zukam. Ein Mähdrescher! Augenblicklich sprang ich aus meinem Schlafsack. Mein Freund schlief einfach weiter. „Wach auf!“, schrie ich, und gab ihm einen Tritt. Innerhalb von Sekunden hatten wir unsere Sachen unter den Armen und retteten uns an den Waldrand, wo wir uns bis zum Sonnenaufgang zitternd aneinander klammerten. Was, wenn ich nicht so schnell aufgewacht wäre? Hätte der Bauer uns von sich aus bemerkt?