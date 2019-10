Horror-Urlaub: Gestrandet in London

Aber von vorne: Nachdem mein Freund Felix und ich also tatsächlich mit unserem kleinen grauen Leihwagen nach Brighton gefahren waren, dort an jedem Abend in schummrigen Pubs saßen und ein Pint nach dem anderen getrunken hatten, sollte uns der Flieger von London Stansted zurück nach Frankfurt bringen. So der Plan.

Wir gaben also unseren Leihwagen ab und ließen uns in der Sicherheitskontrolle von allen Seiten beleuchten. Ich packte gerade meinen durchsichtigen Beutel mit den Flüssigkeiten zurück ins Handgepäck, als Felix mir plötzlich auf die Schulter tippte. In der Hand hielt er seinen Geldbeutel, so ein altes, ledriges Teil, das an den Seiten nur noch mit Klammern zusammengehalten wurde. „Ähm“, sagte er, „ich kann meinen Ausweis nicht finden. Hoffentlich hab ich den nicht verloren“. Ich fragte mich noch, wie man nur seinen Ausweis verlieren kann, sagte dann aber in seine Richtung: „Aber deinen Führerschein hast du dabei, oder?“