Horror-Urlaub: Lost in Laos

Jedoch hatte ich allerdings immer noch das Problem, dass ich in diesem Zimmer nicht schlafen konnte und wollte. Also nahm ich meine Tasche und nächtigte vor dem Haus an der frischen Luft. Immerhin schaffte ich es, die Französin zu kontaktieren. Ich schrieb ihr, dass ich aufgrund unvorhergesehener Umstände einen Tag später in Vang Vieng ankommen würde (Originaltext : You won't believe what happened to me, but...).