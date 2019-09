Horror-Urlaub: Magendarm in Indien

Schuld war der Mango Shake. Oder das dreifach frittierte Gemüsesandwich. Oder der Fisch. Was auch immer es war, es machte sich pünktlich zur Abreise vom Bahnhof in Delhi bemerkbar. 30 Stunden Fahrt lagen vor mir und mein Magen kündigte mir mit einem ersten Grummeln an, dass sie sehr lang würden. Während der Zug durch die indischen Megastädte Richtung Süden schlich, braute sich das Rumoren in meinem Bauch zu einem ausgewachsenen Vulkan zusammen, der jeden Moment auszubrechen drohte. Ich ahnte schnell: Er würde nicht warten, bis wir am Ziel ankämen.