Horror-Urlaub: Blasenentzündung am See

Mein Fehler: Ich hätte etwas Trockenes anziehen sollen. Nicht mal fünf Minuten hätte das gedauert. Stattdessen wickelte ich mir ein Handtuch um das nasse Höschen, würfelte gutgelaunt, versetzte Spielsteine. Am Abend begannen die Schmerzen. Ich rannte ständig aufs Klo, selbst wenn ich gar nicht musste. Es fühlte sich jedes Mal so an, als wäre es echt dringend.