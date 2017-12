Zehn Dinge, die wir dieses Jahr geschafft haben

1. Trotz aller Schreibkrisen das zweite Buch geschrieben.

2. Mein erstes Buch in der italienischen Übersetzung in den Händen gehalten.

3. Den Mietvertrag der Italien-Wohnung verlängert.

4. An einem Tag in vier Schweizer Seen geschwommen.

5. Die Stones in Lucca gesehen.

6. Und Guns’n’Roses im Olympiastadion in München.

7. Das erste Baby im Freundeskreis im Arm gehalten.

8. Endlich wieder mit Johanna Ferien gemacht.

9. Konsequenten Briefwechsel mit Mariko betrieben.

10. Mich immer wieder gegen Sicherheit und für Freiheit entschieden, obwohl und gerade weil man nie weiß, wie es ausgeht.

Mercedes Lauenstein