Ich meditiere nicht. Ich bohre stattdessen in der Nase. Es hilft, wenn ich gestresst bin, wenn ich auf einem Gedanken herumkaue, wenn ich unschlüssig oder gelangweilt bin. Ich bohre also vor allem am Schreibtisch, beim Nachdenken, beim Schreiben, im Nachmittagstief oder im Stress vor einer Abgabe. Bundestrainer Jogi Löw ist mittlerweile berühmt dafür, in nervenzerreißenden Momenten auf der Trainerbank den Finger durch die Nase zu pflügen (sein Assistent Hansi Flick kaut in diesen Momenten lieber Nägel). Ich kann Jogi Löw verstehen.