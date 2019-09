630 Euro brutto für den Lederhosenmacher in Ausbildung

Wir stellen im Jahr etwa 70 bis 75 Lederhosen her. Die Wartezeit in unserer Werkstatt beträgt aktuell etwa ein Jahr, es gibt also immer sehr viel zu tun. Wenn sich ein Kunde bei uns meldet, vereinbart der Chef einen Termin für ein Jahr im Voraus. Der Kunde sucht sich alles aus, wie er seine Lederhose gerne hätte und kommt dann drei bis vier Monate vor Lieferzeitpunkt zum Anmessen zu uns. Menschen verändern sich ständig, ob in die Länge oder in die Breite. Durch diesen Termin können wir einfach sicherstellen, dass die Lederhose dem Kunden dann auch wirklich perfekt passt! Insgesamt ist man circa 35 bis 40 Stunden an einer Hose beschäftigt. Das schafft aber auch nur ein Geselle, der das Handwerk wirklich beherrscht. Ich kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Hose komplett alleine anfertigen. Preislich kommt es ganz darauf an, wie aufwendig die Stickerei auf der Lederhose ist oder ob der Kunde irgendwelche Sonderwünsche hat. Die meisten handgemachten Hosen fangen bei uns bei 1200 Euro an und gehen bis zu 1700 Euro. Bei ausgefallenen Wünschen kann es aber auch mal bis 2000 Euro gehen. Ich persönlich komme noch jeden Tag in Jeans zur Arbeit, mein Chef hat mir aber schon zugesichert, dass ich mir zur Übung selbst eine Hose anfertigen darf, sobald ich alle Arbeitsschritte gut beherrsche. Die würde ich dann auf jeden Fall jeden Tag zur Arbeit tragen.

Die Herausforderungen

Man braucht als Säckler handwerkliches Geschick, sehr viel Geduld und ein gewisses Vorstellungsvermögen. Wir sind meistens in der Werkstatt und sitzen sehr viel, insbesondere an der Nähmaschine, mit der man sehr gut umgehen können sollte. Jeder Stich muss sitzen. Neben der schweren Arbeit ist die größte Herausforderung aber eigentlich die, dass es den Säckler so als klassischen Ausbildungsberuf einfach kaum mehr gibt. Ich habe ja auch schon sehr lange suchen müssen, obwohl ich wusste, dass er eigentlich noch existiert. Das ist irgendwie untergegangen. Warum das so ist, kann ich mir auch nicht richtig erklären. Es könnte sein, dass die Werkstätten für ihr Handwerk keine richtige Werbung mehr machen.