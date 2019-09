Etwa 1700 Euro brutto für den Tierfilmer

Die Frage, die auf Partys immer gestellt wird

Die Leute sagen immer: „Ah dann bist du ja ganz viel im Ausland unterwegs.“ Die sehen die Natur vor der eigenen Haustür nicht mehr. Da kriege ich Tipps wie: „Wenn du Wölfe filmen willst, da musst du mal in dies oder das Gehege gehen.“ Ich denke mir dann: Schaut doch mal in die Zeitung, habt ihr mitbekommen, dass wir mittlerweile wieder 1000 Wölfe in freier Natur haben? Und ganz erhlich? Was will ich in Afrika? Wenn ich mir etwa die Safaris anschaue, bei denen zwölf Jeeps aufgereiht sind und alle fotografieren dasselbe Löwenrudel, da würde ich nur weg wollen. Das ist nur ein besserer Zoo. Hier in Deutschland ist man eins zu eins mit der Natur, aber muss dafür manchmal auch mit der Lupe nach ihr suchen. Dafür sind einige Menschen vielleicht zu bequem. Es gibt aber auch hier viele Naturverrückte. In Holland gab es neulich einen super seltenen Tannenhäher, der war in einem kleinen Wohngebiet und auf einmal sind da hundert Naturfotografen um ihn herumgesprungen. An dem Punkt frage ich mich allerdings, ob es den Menschen wirklich noch um die Natur geht.