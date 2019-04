Der Weg

Ich liebe Unterhaltungskunst, ich liebe Comedy und ich liebe es zu performen. Schon mit 14 habe ich in Musicals mitgespielt. Meine Drag-Karriere begann mit der Fernsehshow RuPaul’s Drag Race. Dort treten Dragqueens aus Amerika in verschiedenen Bereichen gegeneinander an: Gesang, Tanz, Schauspiel, Comedy und Moderation. Den Großteil der Show werden jedoch die Männer gezeigt, die hinter den Queens stehen. Das hat mich so inspiriert, dass ich bei den nächsten Kostümpartys, an Halloween und an Fasching, als Frau aufgetaucht bin. Mit 18 stand ich dann das erste Mal als „Rachel Intervention“ im Kreativ in Neckarsulm auf der Bühne. Eigentlich war es als Scherz gedacht, die Resonanz des Publikums war aber so positiv, dass ich dachte: „Das hat Potenzial.“ So richtig als Dragqueen arbeite ich nun seit drei Jahren. Meine Solo-Shows heißen „Eiersalat“ und sind eine Mischung aus Stand-Up-Comedy und Lip-Sync-Performances, ich singe also Playback zu Musik.