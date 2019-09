3500 Euro brutto für die Oboistin

Die Musikschule

Zur Oboe kam ich durch Zufall. Als ich sechs war, wurden in unserer Musikschule zu Hause in Frankreich Instrumente vorgestellt. Die Oboe gefiel mir einfach, seitdem sind wir miteinander verbunden. Mit 15 entschied ich mich, damit in einem Orchester mitzuspielen. Meine Musikschule organisierte einen Austausch mit einer anderen Schule in Lettland. Dort habe ich die ganze Zeit im Orchester gespielt und gemerkt, wie erfüllend das für mich ist. Nach dem Abitur wollte ich in Deutschland studieren, da hier die Ausbildungsmöglichkeiten für Orchestermusiker gut sind und es mehr als in Frankreich gibt. Meine erste Wahl war die Hochschule in Stuttgart, da der Professor für Oboe dort besonders gut ist. Zur Bewerbung gehört ein Vorspielen. Ich habe es glücklicherweise gleich in Stuttgart geschafft, für meinen Master klappte auch mein Wunschort Leipzig. Das ist aber nicht immer so. Andere müssen von Vorspiel zu Vorspiel, bis sie einen Platz bekommen.