Mein wichtigstes Accessoire: Kein materieller Gegenstand aber etwas, das mit dem Schreibtisch eng verbunden ist: eine superstraffe Tages-Organisation, die meistens in digitaler Form stattfindet. Der Job an sich ist so chaotisch, dass ich versuchen muss, die Rahmenbedingungen, die kontrollierbar sind, möglichst gut vorzuplanen, um dann die Freiheit zu haben, auf spontane Änderungen reagieren zu können. Und konkrete Gegenstände ... Kaffee auf jeden Fall, das ist suchtartig mit Arbeit verknüpft. Und ein ziemlich schäbig aussehender Haribo-Plastik-Behälter, in dem ich Büroklammern und Hefter sammele, um meinen Schreibtisch zu organisieren.