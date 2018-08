Einmal ist der Kamerad sogar nachts in unseren Schlafsaal gekommen und hat mich aufgeweckt und geschlagen. Er war allerdings ziemlich betrunken und ich konnte ihn schnell abwehren. Die anderen in meinem Schlafsaal sind auch aufgewacht, glaube ich. Aber niemand hat was gesagt. Er ist dann schnell abgehauen und ich habe ihn natürlich am nächsten Tag gefragt, was das sollte, aber er konnte sich nicht daran erinnern. Das habe ich ihm sogar geglaubt, so betrunken war der. Ich habe mich nach einigen Monaten auch bei einem Vorgesetzten über diesen Kameraden beschwert. Aber als klar war, dass er die Kaserne bald verlassen würde, hat sich mein Vorgesetzter wahrscheinlich gedacht, das bringt jetzt eh nichts mehr. Passiert ist jedenfalls nie etwas.