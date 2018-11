In den nächsten Wochen erlebt er immer wieder Momente, in denen ihm auffällt, was er am Dorfleben schätzt: das Gespräch mit dem Nachbarn, der ihn kennt, seitdem er laufen kann, die Freiwillige Feuerwehr, in der er Mitglied ist, seit er neun Jahre alt ist. Die Tatsache, dass er mit jedem Stein im Dorf eine Geschichte verbindet. In diesen Momenten nimmt er sein Handy aus der Hosentasche, notiert sich seine Gedanken oder macht ein Foto. Er lädt sie auf Facebook und seinen Blog hoch, einige Monate später auch auf Instagram. An manchen Tagen kann er seine Dorfkind-Momente in einem Satz auf den Punkt bringen. Für diese Momente erstellt er eine eigene Rubrik: Sprüche, die mit „Leben auf dem Dorf ist...“ beginnen. „Leben auf dem Dorf ist: Du kennst Wege, die nicht mal Google Maps kennt“. „Leben auf dem Dorf ist: Dein Freibad heißt Bach und kostet keinen Eintritt“.