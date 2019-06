Das ist: José Adolfo Quisocala Condori, der eine Umweltbank für Kinder gegründet hat

Der kommt …

… aus der Stadt Arequipa. Hier hat er regelmäßig Kinder in Armut gesehen, die auf der Straße arbeiteten und bettelten. Er wollte ihnen beibringen, wie sie sparen können, um zur Schule zu gehen wie er selbst. Aber auch die Art, wie seine Mitschüler*innen mit Geld umgingen, motivierte ihn. Viele kauften so viele Süßigkeiten und Spielzeuge, dass sie sich kein Mittagessen mehr leisten konnten. In der Bank können sie sich Sparziele setzen. Nur, wenn sie ihr Ziel erreicht haben, können sie Geld abheben.