Meistens legt man so um 10 Uhr los. Mit Leuten, mit denen man gern arbeitet. Oft setzt sich einer einfach ans Klavier und spielt mal die ersten Akkorde. Dann programmiert einer in der Runde einen Beat dazu ein. Meine Stärken liegen vor allem im Texten und im Schreiben einer Gesangsmelodie. Wenn mir also eine gute Zeile einfällt, singe ich die drüber oder rufe sie in die Runde. So geht das Stück für Stück, und wenn es gut läuft, ist der Song nach einem Tag fertig. Das Grundgerüst zumindest. Wenn es sogar sehr gut läuft, stehen am Schluss alle tanzend im Raum und flippen aus.