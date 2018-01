Was bringt das bedingungslose Grundeinkommen wirklich?

Wie sah dein Jahr mit Grundeinkommen aus?

Vergangenes Jahr bin ich im Februar von Vantaa nach Turku gezogen, um dort zu arbeiten. Dann hat mein Partner eine Stelle in Helsinki bekommen, seitdem lebe ich dort. Im Moment arbeite ich nicht, da ich gesundheitliche Probleme habe. Auch für meine Familie da zu sein, ist mir gerade sehr wichtig. Dank des Grundeinkommens habe ich jetzt mehr Zeit dafür und kann mich erst einmal erholen. Wenn es mit diesen Dingen besser läuft, will ich aber wieder verstärkt nach einem Job suchen.

Hilft dir das Grundeinkommen bei der Jobsuche oder kannst du dich nun besser auf eigene Projekte konzentrieren?

Eigene Projekte habe ich zwar gerade nicht, aber ich würde mich gerne mehr ehrenamtlich engagieren. Außerdem investiere ich gerade in mein Wohlbefinden und mache mir Gedanken darüber, wie es weitergehen soll. Ich würde gerne noch einmal eine andere Ausbildung machen. Ohne das Grundeinkommen wäre das alles schwieriger.

In Deutschland wird oft angemerkt, ein Grundeinkommen führe dazu, dass niemand mehr arbeiten geht. Was sagst du Kritikern, die meinen, Grundeinkommen mache „faul“?

An so was glaube ich nicht. Ich möchte ja auch wieder arbeiten und ich bin sicher, dass das bei den meisten Menschen so ist. Gerade wie in meinem Fall, wenn man zeitweise nicht arbeiten kann, hilft ein Grundeinkommen enorm.

Was müsste sich noch politisch ändern, um den Weg zurück in die Arbeit zu erleichtern?

Es wäre hilfreich, wenn man zum Beispiel auch Mal kürzere Arbeitsverträge für nur einen Monat annehmen könnte, ohne gleich einem riesigen bürokratischen Aufwand ausgesetzt zu sein.