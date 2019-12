Warum gehen so wenige Frauen zur Feuerwehr?

Dass Frauen bei der Berufswahl eher auf Familientauglichkeit schauen als Männer, kann Andrea Hammermann bestätigen. Sie forscht beim arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft in Köln zu typischen Frauen- und Männerberufen. Doch es gebe noch einen anderen wichtigen Grund, warum der Frauenanteil in traditionell männlich geprägten Berufen nur sehr langsam ansteige: „Es fehlt Frauen an Informationen – und an Vorbildern.“ Zwar würden sich viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bemühen, auf ihrem Infomaterial Vielfalt zu zeigen und alle Geschlechter anzusprechen, aber: „Die Bilder in den Köpfen bauen sich trotzdem nur langsam ab.“ Was da hilft? „Mit dem Job wirklich in Kontakt zu kommen“, sagt Hammermann. Zum Beispiel beim „Girls’ Day“ und „Boys’Day“, bei denen Jugendliche in Berufe hineinschnuppern können, die traditionell dem anderen Geschlecht zugeordnet werden. „Das hilft, Klischees zu korrigieren.“ Inspirieren könne natürlich auch das eigene Umfeld: „Es spielt für die Berufswahl eine große Rolle, was die Eltern arbeiten“, sagt Hammermann.