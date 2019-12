4200 bis 5000 Euro brutto für die Projektmanagerin bei Coca-Cola

Das Projekt

Ich bin festangestellte Projektmanagerin in der Produktion bei Coca-Cola European Partners Deutschland. Ich arbeite am Standort Mannheim, in den wir in den letzten beiden Jahren rund 50 Millionen Euro in moderne Technologien und Maschinen investiert haben. In meinem derzeitigen Projekt bin ich für die Errichtung einer neuen Mehrweg-Glasflaschenabfüllanlage zuständig. Zusammen in einem Team mit anderen Projektmanager*innen betreue ich die gesamte Organisation vom Umbau der Halle, über die Installation der Maschinen bis hin zum Testen und Anfahren der Anlage. Daher ist bei mir eigentlich jeder Tag anders. Erst jetzt, wo die Anlage jeden Tag besser läuft, kommt ein bisschen Routine rein. Ich gehe tagsüber auch zu Meetings: Am Anfang waren es Besprechungen mit der Baufirma oder den Maschinenherstellern. Zurzeit bin ich gerade viel vor Ort, um die Funktion der Anlage zu überprüfen. Dazu spreche ich mit den Abteilungsleiter*innen und Mitarbeiter*innen in der Produktion, wie die Abfüllung läuft und was verbessert werden kann. Schließlich muss alles einwandfrei klappen, bis hier in ein paar Wochen serienreif Glasflaschen mit Getränken befüllt werden.

Wenn ich nicht vor Ort oder bei Meetings bin, organisiere ich viel im Büro. Ich muss natürlich viele E-Mails schreiben, um mit allen Beteiligten in Kontakt zu bleiben. Ich mache aber auch Bestellungen oder gehe unseren Zeitplan und das Budget durch. In meinem Team habe ich die Rolle der Leiterin für das Projekt übernommen. Das ist gar nicht mal so hierarchisch zu verstehen. Aber es ist wichtig, dass jemand bei einem großen Projekt die Fäden zusammenhält. Meine Kollegen sind dagegen Experten für verschiedene Bereiche, zum Beispiel gibt es einen Verantwortlichen für die Technik oder den Bau.