3000 Euro brutto für den Maurergesellen

In meiner Familie gibt es einen Dachdecker, einen Betonsanierer, einen Fliesenleger und einen Industriemechaniker. Durch sie bin ich also schon als Kind an handwerkliche Berufe herangeführt worden. Während meiner Schulzeit habe ich dann ein zweiwöchiges Praktikum in einem Maurerbetrieb gemacht und gemerkt, wie viel Spaß mir dieser Beruf macht. Daraufhin habe ich in einem kleinen Betrieb mit rund zehn Maurern eine Ausbildung zum Maurergesellen gemacht. Die Ausbildung fand im Blockunterricht statt. Das bedeutet, dass ich etwa zwei Wochen Theorieunterricht in der Schule hatte und dann wieder zwei Wochen auf der Baustelle gearbeitet habe.