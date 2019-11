Etwa 4200 Euro brutto für die angehende Rechtsmedizinerin

In Deutschland werden derzeit auch etwa nur zwei Prozent aller Leichen obduziert, um die Todesursache herauszufinden. In anderen europäischen Ländern, beispielsweise in Skandinavien, sind es rund 50 Prozent. Ein*e Rechtsmediziner*in wird bei natürlichen Todesursachen nur noch einmal dazugerufen, wenn der Leichnam eingeäschert werden soll. Diese Verordnung gibt es in jedem Bundesland außer in Bayern.