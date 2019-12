Rund 1000 Euro für die Glühweinverkäuferin

Das Geld

Ich bekomme elf Euro die Stunde plus Trinkgeld, was im Schnitt auch nochmal so fünf, sechs Euro für jeden sind am Tag. Der Christkindlmarkt hat von Montag bis Samstag von 10 bis 21 Uhr offen. Und dann eben noch mal so 20 bis 30 Minuten aufräumen, putzen, alles zusammenpacken. Ich arbeite die eineinhalb Wochen jetzt fast jeden Tag voll durch, das werden dann also insgesamt vielleicht so um die 1000 Euro.