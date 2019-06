Noch ein (unbezahltes) Praktikum?

Yannik, 22, studiert Journalismus in Köln. Im fünften Semester seines Studiums ist ein sechsmonatiges Pflichtpraktikum vorgeschrieben. Yannik wollte hierfür zum Radio, zur Auswahl stand ein Praktikum bei bigFM/RPR1. In der Stellenausschreibung dort steht: „Das Praktikum ist unentgeltlich, was Du bei uns jedoch lernen darfst ist unbezahlbar gut.“ Was wie ein lustiger Spruch klingt, war für Yannik ein Hindernisgrund: „Eine unbezahlte Praktikumsstelle konnte ich mir nicht leisten. Ich muss Miete zahlen und auch noch irgendetwas essen. Meine Mutter unterstützt mich bereits während des Studiums, ich möchte ihr nicht auch noch während des Praxissemesters, in dem ich Vollzeit arbeite, zur Last fallen.“ Nun macht er das Radio-Praktikum beim Westdeutschen Rundfunk (WDR). Das Gehalt, das er dort bekommt, reicht aber immer noch nicht aus. Damit er seine Miete zahlen kann, geht er samstags oder sonntags zusätzlich arbeiten. Sein Mittagessen bereitet er jeden Morgen zu Hause vor, da die Kantine zu teuer ist.