Der Concierge brüllt nach dem Liftboy. Zusammen mit zwei Frauen betreten wir die enge Hotelkulisse. Der Liftboy bugsiert uns in eine Aufzugattrappe. Wir betreten einen langen Flur, klappernde Türen, schwerer Teppichboden. Ein grauenhaftes Zimmermädchen. Der Kohlekeller, im Ofen werden sicher Leichenteile verfeuert. Ich weiß nicht, was hinter der nächsten Ecke wartet. Ich weiß nicht, wer hinter mir steht. Jede neue Türschwelle wird für mich zur meterhohen Überwindung. Alles verschmilzt zu schaurigem Bilderbrei. Gestalten zischen mich an, ihre Worte verhallen in meinem Kopf, ihre blutigen Gesichter direkt vor meinem. Ich zucke zusammen, spaßig ist das nicht. Nur Stress. Blanker Stress. Für mich der Horror. „Okay, danke. Reicht mir!“, höre ich mich sagen. Ich bin mir sicher: Nicht zu erfahren, was hinter den Schweinehälften im Vorratsschrank auf mich wartet, wäre für mich auch völlig okay. Jan will davon nichts wissen. Geh ruhig mal weiter, bedeutet er mir.