2700 Euro brutto für den Bootsbauer

Der Weg

Ich wollte nach meinem Abitur eigentlich Kommunikationsdesign studieren, habe aber keinen Studienplatz bekommen. Da mein Onkel seit langer Zeit segelt, habe ich durch ihn von der Bootsbauerei erfahren. Davor hatte ich selbst nichts mit Booten zu tun, hatte aber Lust, etwas Handwerkliches zu machen. Mittlerweile segle ich selbst am Wochenende mit meinem Chef, aber das ist ein sehr zeitintensives Hobby, das ich nicht so oft mache. Die Ausbildung zum Bootsbauer dauert dreieinhalb Jahre und ist dual, man arbeitet also in einem Betrieb und geht auf eine der wenigen Berufsschulen, die es speziell dafür gibt, bei mir war die in Travemünde an der Ostsee.