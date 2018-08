Der Deal, der vergangene Woche in einem Facebook-Post erklärt wurde: Ein Mensch zieht auf die Trauminsel Syros im Südosten Griechenlands, wohnt dort umsonst in einem kleinen Häuschen, bekommt nach einer kurzen Probezeit ein noch verhandelbares Gehalt – und ist dabei von 55 Katzen umgeben. Die Tiere, die allesamt von der Straße oder aus schwierigen Verhältnissen gerettet wurden, vier Stunden am Tag zu versorgen, zu streicheln und zu bespielen, sind dann die einzigen Aufgaben des neu Beschäftigten.