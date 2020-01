3069 Euro brutto für die Lehrerin im Elite-Internat

Die Arbeitsweise ist einfach ganz anders. Dadurch, dass ich im Internat arbeite, bin ich viel näher an meinen Schülern dran. Das heißt: Ich weiß, was privat bei ihnen läuft, warum sie vielleicht gerade nicht motiviert oder abgelenkt sind. Das bekommt man an einer staatlichen Schule in der Regel nicht mit, weil die Klassen so groß sind und die Familien der Schüler im Idealfall vieles abfangen, was im Internat die Aufgabe der Internatsmitarbeiter ist. Ich kann den Unterricht viel besser entlang der Interessen der Schüler planen – das kann man an einer staatlichen Schule gar nicht leisten. Auf Salem unterrichte ich im Durchschnitt 14 Schüler pro Klasse, auf dem staatlichen Gymnasium waren es 30.